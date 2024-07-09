中娛星動：頂40度高溫開唱 蔡依林「熱」舞揈出水 G.E.M.變紅燒金魚

台灣天后蔡依林與「宇宙G.E.M.」鄧紫棋近日分別於內地開騷，頂住40度高溫又唱又跳，搞到齊齊變水人，前者邊跳舞邊揈出汗水，G.E.M.則熱到成面紅卜卜，令她也忍不住自嘲一番！

近日內地天氣酷熱，惟眾星演唱會繼續舉行，日前蔡依林（Jolin）與G.E.M.分別於常州及福州開唱，二人同樣選址在戶外場地，因此格外「熱」鬧。比G.E.M.早一日開唱的Jolin，適逢迎來巡唱第50場，演出時自然分外賣力，又跳又唱使盡渾身解數，見她邊跳邊流汗，連妝容也溶掉。其後她換上亮眼粉紅舞衣，與一眾舞蹈員大騷舞技，不過由於舞衣質地焗身，以致Jolin於短短兩分鐘內已跳到成身汗，當中做出擺手動作時，汗水更由其衣袖滴出，有網民心痛她全程被舞台燈光照住，再加上跳唱，擔心她會抵受不住高溫而暈倒。

不過亦有人好奇演出完畢後，Jolin的戰衣會否清洗乾淨：「這麼追求完美精緻的人，搞不定同樣的衣服準備了幾套」、「註釋了甚麼叫揮汗如雨。」、「敬業的，室外都38度了!」不過Jolin似乎未有被天氣嚇怕，完成兩場演出後還意猶未盡於社交網發文，指50場演唱會對她來說如同成長之路。

笑言有天然胭脂 另一邊廂，G.E.M.於40度高溫下演出，雖然跳舞環節未如Jolin般強勁，但也全程熱到滿面通紅，自嘲是紅燒金魚。她於台上忍不住頻呼好熱，又不停以紙巾抹汗及飲水，揚言羨慕樂迷能夠貼上退燒貼散熱：「我也想要，我的臉跟我的身體是兩個顏色，上半部分是紅色，今天也是，真的太好笑，以下是白的，今天就不應該塗腮紅，自然就有了。」隨即向台下做出招牌金魚嘴動作賣萌。及後她於社交網發文，直言兩晚演出確實熱到模糊，但眼見台下樂迷還是傾盡全力熱血高歌，令其分外感動，還約定歌迷於下站的哈爾濱見。