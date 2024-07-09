獨家爆料：社交網有迹可尋 劉溫馨暗撻龐景峰 難過「奶奶」關

港姐出身的劉溫馨樣靚身材正，雖演藝事業尚未有代表作，但感情生活就多姿多采。近日她已有新歡，正是星二代錢小豪兒子龐景峰，兩人看似大纜扯唔埋，其實已秘撻數月，不過有傳龐景峰的媽媽對溫馨印象一般，能否入門還尚待揭曉。

2013年參選港姐的劉溫馨入行至今11年，曾經憑出演無綫劇集《白色強人II》中的大奸角張庭，獲提名「最佳女配角」，可惜之後工作無以為繼。而很久沒有拍劇的她，原來是在為戀事忙碌，與郭秀雲和錢小豪之子龐景峰（Andrew）拍拖，而Andrew作為武打演員，跟畢業於中央戲劇學院的溫馨志趣相投，恰巧2人同是33歲，相處甚是融洽。有指兩人於數月前撻着，感情發展迅速，雖然未曾公開合照，但溫馨的社交網則有不少熱戀的蛛絲馬迹。

前任獲得偏愛 早前溫馨便網晒男友的愛犬「梳打仔」，當時曾有友人留言問：「呢隻係唔係梳打？」不過溫馨就未有回答。她亦經常到Andrew於鰂魚涌開設的新道館幫手打點，還於社交網分享過多段耍棍片，並有tag男友，為對方宣傳。至於近期，溫馨就上載了一張手拿雪糕、回眸甜笑的照片，Andrew第一個留言：「邊個係攝影師？」公開放閃。不過這對甜蜜戀人亦非事事順利，據友人透露郭秀雲對溫馨印象麻麻：「佢比較鍾意個仔以前個圈外女友，個女仔同Andrew拍咗3年拖，可能係人夾人緣啦！」因此，溫馨要嫁入龐門首先要過「未來奶奶」這關。