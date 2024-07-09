閨蜜總動員為「天使」打氣 何雁詩失控痛哭：人情一世還唔晒

歌手何雁詩和老公鄭俊弘舉行籌款演唱會，望幫助與兒子同樣患「天使綜合症」的病童，獲閨蜜團SIXTERS全體成員捧場支持。承受沉重壓力的阿詩一直表現堅強，但與陳瀅見面即崩潰狂喊，指虧欠身邊人的人情債，與老公一世也還不完。

由歌手鄭俊弘（Fred）與太太何雁詩擔任發起人、為與2歲兒子Asher同患「天使綜合症」病童籌款的《天使綜合症慈善演唱會》前晚舉行，他們的圈中好友王灝兒（JW）、方力申（小方）及蘇永康等上台獻唱，阿詩的閨蜜團SIXTERS成員陳瀅、蔡思貝、賴慰玲、陳嘉寶及吳嘉禧齊齊捧場，而汪明荃、朱晨麗及麥明詩夫婦等亦有現身支持。

料演唱會籌百萬善款 Fred與阿詩受訪時指演唱會估計籌得近7位數字，但善款只是幫助病童的第一步。問到阿詩雙眼通紅，是否喊過？她承認壓力大，曾擔心情緒激動會影響演出，所以一直忍住淚水，但在後台見到陳瀅即失控：「因為係好朋友，人就放鬆咗。我哋好多嘢唔識，好多謝身邊人幫忙，欠佢哋嘅人情，同Fred一世都還唔晒！」她因為擔心囝囝怯場及捱夜，所以沒安排他上台，但透露開騷前一日及總綵排時有到場：「囝囝仲玩樂器，玩得好開心。」

蔡思貝雖然未有上台獻聲，但落力為阿詩義賣衣服及環保袋籌款，並指以好友為榮：「初時知契仔嘅消息，我戥阿詩好心痛，不過佢係好強嘅媽咪。雖然有段時間冇見過契仔Asher，但佢係好鍾意笑嘅天使。」

至於有份上台獻唱的小方坦言，曾為下一代着想而考慮抽精接受人工受孕，但就有顧慮：「阿詩話BB都可能會患呢個病，因為係防不勝防。」他又指關注智障人士，望外界對弱勢社群多些了解及體諒，直言：「我都要食抗抑鬱嗰啲，所以你哋要包容我，講笑啫！」