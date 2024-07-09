郭恩程合約兩頭瞞 面臨DQ 倪樂琳被爆影水着寫真 「洗底」選港姐

無綫一直標榜港姐合約嚴格公平，入圍佳麗郭恩程卻大膽瞞騙，跟無綫簽約前原來已跟其他公司有約在身，實行食兩家茶禮，無綫發聲明指事件已交法律部門處理，她亦隨時面臨取消資格。而大熱倪樂琳（Ellyn）被揭曾是女團成員，更曾與藝人區明妙出水着寫真，今次改名「洗底」參賽。

無綫《2024香港小姐競選》日前公布25名初步入圍的佳麗，並已進行網民投票，選出之後的正式入圍名單。除了於港姐官方網站PO出佳麗的才藝表演及即問即答考急才的視頻外，眾佳麗亦自行於個人社交網站積極拉票，各出奇謀。

賽前已被爆曾參加「2023Face of Hong Kong」奪冠、報稱是模特兒及舞蹈老師的郭恩程（Kelly），雖然於才藝表演片段中以「摸胸」火辣舞技吸引不少網民注目，但過往跳舞片的衣着及動作卻被網民狠批太Cheap，根本不合乎選港姐的形象。昨日Kelly更被爆「出蠱惑」，竟然隱瞞早已跟韓國老闆投資的娛樂公司ACE娛樂簽約一事，在未有清楚申報下，擅自跟無綫簽約，難怪日前無綫高層樂易玲表示有人明明有合約在身都來參加，明顯想蹭熱度。Kelly有存心欺騙之嫌，更成功入了初選，據指ACE娛樂得知後非常震怒，已將此事交由法律部處理，會嚴厲正視。而「老貓燒鬚」的TVB昨日亦出聲明表示：「《香港小姐》選美競賽一直堅持嚴格的公正性標準，有關郭恩程合約事件目前已交由法律部門處理，在此過程中，本台暫無任何回應。」不過，相信Kelly沒機會留低，否則對其他佳麗並不公平。

隊友區明妙睇好入決賽 而今屆焦點佳麗「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）於兩輪面試中以清純、端莊打扮示人，俘虜不少網民心，昨日她亦於社交網晒相拉票留言：「太熱啦，大家注意避暑之餘記得在陰涼的地方幫我投下神聖一票！」落力拉票的她，同時被踢爆曾與有「港版子瑜」之稱的藝人區明妙組本地女團Morii Girls，有指她英文名原為Stella，參加港姐之前才改名Ellyn，更將以前社交平台的貼文清洗，「改頭換面」以斯文清純姿態參賽，更被網民視為三甲之選。

不過，觀乎以前女團於社交網的相片及片段，Ellyn跳得又玩得，更與區明妙及其他成員於沙灘拍攝寫真，以三點式上陣，俯身潑水拋事業線，青春逼人。未知是否為了「升呢」，一洗以前女團Feel，她於才藝演出環節繼續以清純一面自彈自唱。而Ellyn胸前原來有一大撻胎印，連手臂及背部都有，絕對影響外觀，她於社交網亦直認不諱，網民寄語希望不會影響其泳裝環節。其女團隊友區明妙昨日接受本報獨家訪問時說：「係呀！以前有一齊跳K-POP COVER，拍吓廣告，Ellyn平時都幾幽默，係個幾有自己諗法嘅女仔，佢當初同我講想選港姐嗰陣，我都話佢一定得，對佢好有信心，一定入到決賽。」

梁嘉莹「私聊」搶票 而另一網民心水的「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹（Emily），笑容甜美，於加拿大成長，鬼妹仔性格，廣東話比不少佳麗好，現時是碩士生一名，不過才藝表演中她與多位佳麗一樣只是「齋唱」，較為輸蝕，眼見未能成功拉票，她即於社交網主動撩網民「私聊」，開設群聊Group，果然有計。至於選美經驗十足的華姐鍾翠詩（Tracy），才藝表演傳統中國舞，相當穩陣。