娛樂

Arabella三點式慰藉百萬大軍

英國求愛真人騷《求愛島》（Love Island）女星Arabella Chi，憑火辣身材在社交網累積超過132萬名支持者。她早前上載在西班牙伊維薩島拍攝的泳衣寫真，身穿綠白色間條比堅尼，在白色建築前擺甫士留影並留言：「歐洲嘅陽光係零舍不同。」
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