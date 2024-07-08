櫻井翔直播騷歌癮起 Hanni翻唱松田聖子名曲 零瑕疵響朵
日本組合嵐成員櫻井翔主持的8小時直播音樂騷《THE MUSIC DAY 2024》，前日假東京幕張舉行，集合日韓兩地多隊當紅偶像演出，其中NewJeans成員Hanni再度翻唱松田聖子名曲，至於STARTO偶像演唱時則連環「炒車」。
當日節目演出歌手陣容鼎盛，包括Number_i、乃木坂46、milet、aiko、KAT-TUN、Mrs. GREEN APPLE等。自嵐3年前休團後，久未唱歌的櫻井翔，於特別環節與同門師弟田中樹及組合三代目J Soul Brothers成員ELLY驚喜Rap歌，又彈鋼琴獨奏美國饒舌天王Eminem的名曲《Lose Yourself》。巨肺天后MISIA則於金澤舉行的慈善騷直播演出，與樂隊GLAY合唱為能登半島災民打氣。
STARTO偶像連環「炒車」
多隊人氣韓團亦助陣演出，包括NewJeans、ILLIT及aespa等。NewJeans除演唱《Hype Boy》及《How Sweet》兩曲外，成員Hanni再翻唱80年代偶像松田聖子名曲《藍色珊瑚礁》，完美表現引爆話題，更獲封「令和松田聖子」，其隊友Hyein則翻唱女歌手竹內瑪利亞的名曲《Plastic Love》。
此外，節目大玩日韓偶像Crossover，男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）成員TAEHYUN與山下智久合唱，另一成員HUENINGKAI則與Snow Man成員渡邊翔太對唱，但渡邊被彈表現失色。與渡邊同門的組合King&Prince演唱新歌《halfmoon》亦表現失準，引來網民批評STARTO偶像唱功不濟。
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