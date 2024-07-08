暢所欲玄：負能量與正能量

「負能量」只見危機，「正能量」帶來轉機。如果你能成功建立「對事物賦予積極意義」的思維模式，即使未來遭遇看似不幸的情況，也有能力不被挫折打敗，克服困境。養成內省習慣是課題之一，有人會在家中做一個正能量的好風水，若處於大運中，自然有好多選擇都是正確的，但每個人始終都會遭遇到不同運程，是否每年在坊間買一些昂貴的風水物品就能馬上解決？

當運勢有阻礙，除了可從八字去分析，亦應檢視家居和辦公室是否擺放了一些負能量物品，例如一些多年沒有穿着的衣服、破舊的家具、假花等等，我們經常把「除舊迎新」這四個字掛在口邊，但有否明白它的意義，說到做到？記得多年前在內地辦公，看見很多地方的商店都是燈火通明，正如當年的香港，晚上的街道和遊客區充斥着霓虹燈光，但時至今天，政策改了卻沒有代替補上，昔日燈紅酒綠的繁華景象不再，自然甚麼夜繽紛也搞不成。照明是一個家的核心，如果光線太昏暗，不利於財運和健康，也影響城市的繁華發展。即使他人的看法客觀且正確，但若他對你的想法本來就沒有共鳴，就難以確實掌握狀況，做出正確判斷。扭轉經驗視角，讓痛苦變得有意義，好運自然到臨。