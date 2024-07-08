無綫節目《中年好聲音2》冠軍歌手古淖文，將於下月在澳門舉行個人演唱會，優先訂票開售當日12分鐘已火速售罄。昨日他在商場舉行個唱記者會及簽唱會，即場公布加開一場。《中》戰友譚輝智與劉威煌等拉大隊撐場，當中譚輝智將擔任個唱嘉賓，兩人還即場合唱《屈到病》。