台灣藝人唐治平自母親自殺身亡後，一直堅稱屍體並非對方，又被發現神態恍惚地在街上游蕩，令人擔憂。幸而近日有人伸出援手，打算聘請他做泰拳教練，唐治平決定接受工作，並跟對方會談，合照可見他已恢復精神，聊天時亦有問有答，不少網民戥他開心。