入圍港姐 陳紫佟為母圓夢 謝淑怡GPA 4.0畢業 封「音樂學霸」

《2024香港小姐競選》正密鑼緊鼓籌備中，25位初步入圍佳麗經已誕生，其中鋼琴家謝淑怡學歷超強，除大學以GPA 4.0畢業、擁碩士學位外，還曾奪得多個國際鋼琴大賽獎項，絕對是「音樂學霸」！而「城大李嘉欣」倪樂琳、為母親圓港姐夢的陳紫佟亦獲不少觀眾鍾愛。

今年港姐質素不俗，平均學歷亦相當好，共有6位是現任碩士生或碩士畢業，當中26歲的謝淑怡（Zoie）來頭強勁，報稱現職鋼琴家的她，於美國著名音樂學院修讀大學及碩士課程，就讀期間被授予最高榮譽的鋼琴紀念獎外，也被選為美國國家音樂榮譽協會終身會員，還在多次國際大賽中獲得冠軍，曾舉辦多場演奏會，最終以GPA 4.0畢業，並且以獎學金完成學業，屬「學霸」一名！

除了在大學風頭十足，Zoie亦曾多次於國際大賽中奪獎，包括紐約金球古典音樂比賽冠軍、日本伊勢志摩國際鋼琴比賽冠軍，以及於洛杉磯李斯特國際鋼琴比賽第二名及歌劇改編最佳演奏獎等，獎項List「水蛇春」咁長，認真巴閉！

倪樂琳感恩貌似李嘉欣 因今年將由觀眾投票決定正式候選佳麗名單，無綫特別製作《誰是入圍者》節目介紹每位佳麗特色，並將她們分組，其中「翻版撞樣組」佳麗包括「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）、「銀行界李施嬅」林瀾、「艷版蔡潔」程姜月（Dolores）和「河北黃婉佩（Race@2R）」陳甜甜，當中最備受矚目的是Ellyn，她表示很感恩被封「城大校花」及被指撞樣李嘉欣，但仍希望憑實力讓大家記得她。而同樣備受關注的有年紀最小、現年17歲的鄭芷瑤（Yoyo）及18歲的陳紫佟（Jessie），Jessie剛考完DSE，她透露媽媽曾參選港姐，是次自己參賽，帶點為媽媽圓夢的意思。