有比較有傷害 Gigi擺明受冷落 聲夢3小花待遇升級 高層撐場

無綫女團After Class 3位成員姚焯菲、鍾柔美和詹天文昨日舉行簽名會，現場獲TVB高層及無綫採訪隊撐場外，又預告將推出「三缺一」的新歌；談到可會送入場券給炎明熹？她們均指未有飛在手，要等公司安排。

前日剛從新西蘭回港歸隊的姚焯菲（Chantel），昨日偕鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）為將於7月19及20日假麥花臣場館舉行的演唱會大搞簽唱會，吸引200粉絲排隊簽名，更有無綫高層樂易玲及採訪隊到場支持，跟傳因合約問題遭「雪藏」的炎明熹（Gigi）的待遇可謂有天淵之別，明顯3位「聲夢小花」得寵度提升，還有各自Solo跳唱機會。

Chantel表示會留港3星期，說到演唱會，屆時3女除以不同組合表演外，亦會跳唱新歌。問到現缺了Gigi，女團可需改名？Chantel說：「冇諗過呢個問題。」Yumi和Windy着外界勿敏感，表示新歌純屬3個人的合唱歌，並非團歌。

唔覺工作多咗 3女表示演唱會Rundown已排好，嘉賓名單由公司決定，問可會請Gigi睇騷？Chantel就話：「未開始搞飛。」Windy則指要視乎Gigi可有時間，Yumi說：「交由公司處理，我哋都冇飛喺手。」

她們稱和Gigi各有各忙，未有機會聯絡，不過亦很關心她。Windy談及Gigi在社交網上載黑圖及邊唱邊喊，她覺得：「只係夜闌人靜時，情緒較易傷感啫，自己都試過，覺得好正常。」Chantel就覺得Gigi性格很正面，任何環境之下，友誼都不會受影響。問到可覺得工作機會增加？3女同聲表示：「唔覺得，冇特別多咗工作，亦唔覺得受寵多咗。」