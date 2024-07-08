AL淚灑「婚禮」 感激神徒支撐

男團MIRROR人氣王盧瀚霆（Anson Lo）昨日29歲生日，與2千Fans在酒店開派對，席間播出家人親手寫的「家書」，令壽星仔感動爆喊。晚上他又與家人欣賞Fans準備的無人機匯演，非常有愛。

Anson Lo（AL）後援會昨日為他炮製連串驚喜，除了連續3年讓市民免費乘搭天星小輪，又在酒店舉行兩場派對，安排2千「神徒」（Fans暱稱）為他慶祝。中午時分首場派對，大批Fans冒熱在酒店外排隊，主角AL穿上粉紅色長袖冷衫登場，施冧功說：「我覺得今日唔似Fans聚會，因為要步入會場，搞到好似婚禮。」

玩遊戲時，AL被問如何稱呼另一半，Fans大叫「BB豬」，寵粉的AL即冧說：「BB豬！」其後全場合唱生日歌並送上翅膀造型蛋糕，Fans將心底話拍成片段，但最令壽星仔感動的，是現場播放父母及家姐親手寫的家書，當中「教姐」說：「由你細個讀幼稚園開始，我已經好Proud of你。」又分享兩姊弟的童年趣事，AL邊睇邊抹淚，事後他說：「成件事好有愛，家姐係一個內斂嘅人，佢好少講呢啲事。」又透露早前與家人食飯時交代健康狀況：「家姐佢喊咗成晚，但又唔知可以做咩，真係好錫我。」他又向「神徒」致謝：「全靠你哋嘅支持先捱到今日！即使出面好多人誤解我，你哋嘅留言成為我嘅鼓勵。」

AL受訪時直言見到家人真情流露好感動：「知道佢哋每日都好擔心我、Care我，今年生日願望係想神徒同家人都身體健康，因為大個咗知道健康嘅重要。即將由2字轉3字，覺得唔會太大分別，隨時間過去會成熟啲，神徒都話冇咗以前嘅嘻嘻哈哈，可能人大咗會沉穩咗、成熟咗。」

7位數豪玩無人機匯演 連串活動的「戲肉」可謂晚上的無人機匯演，在西九上空砌出AL卡通樣及「Happy Birthday」等字樣，大批「神徒」逼滿海旁形成粉紅海，有指最佳觀賞區域約有2,500人次。有Fans受訪時表示早於下午5時許已霸位，當表演完畢，不少「神徒」仍唔願走，對海隔空大叫「盧瀚霆」，據知表演耗資約7位數字，AL與家人亦有欣賞。