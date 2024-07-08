新劇雙喜臨門 姚子羚望北上登台 吳若希又出洗腦歌 點名張馳豪做契仔
吳若希昨日驚喜現身《反黑英雄》宣傳，她對聲夢歌手張馳豪非常欣賞，想收為契仔，又澄清讓出演唱會檔期給李龍基，原因是為見林峯。
無綫劇《反黑英雄》多位演員昨日在油塘宣傳，包括袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張馳豪（Aska）、何沛珈和顏仟汶等，現場公布兩大喜訊，分別是首播7天跨平台總收視達26.2點及2024兩線劇集首播收視冠軍好成績。歌手吳若希（Jinny）由佛山趕返港驚喜現身，首度現場演唱劇集插曲《空白》，Aska獲大批粉絲應援，玩遊戲時更晒出麒麟臂，Jinny笑言想收他做契仔，又自認有眼光，早年已邀Aska擔任美國洛杉磯演唱會嘉賓。她又指獻唱時腦海想着劇中張振朗救姚子羚一幕，對網民指新歌比《越難越愛》更洗腦，她自認「條命好符碌」，覺得是好事，並即場邀Aska出合唱歌。Jinny對於讓出麥花臣檔期給李龍基開騷一事，她解釋因接了商演、為了要見「陳洛軍」（林峯電影角色名）而放棄開騷，又笑言期待Aska開騷可請她做嘉賓。Aska被現場觀眾起哄除衫，一度怕醜冇除，而提到炎明熹悼念前輩李玟時爆喊，他自言也是感性的人，明白Gigi感受，希望她盡快回復歡顏。
袁偉豪想夫妻檔拍劇
袁偉豪笑言不敢與Aska鬥騷肌，指近日工作較忙少操練，對於劇集成績理想，他與子羚都表示滿意。早前他們到廣州宣傳，子羚指內地粉絲比較溫柔，玩遊戲熱身後就變得熱情，期待有更多機會到內地登台工作。袁偉豪即提議想開拍電影版或前傳，以另一個身份出現，又表示恨拍喜劇及愛情片，希望與老婆張寶兒合作，指太太隨時準備復出，戲言7個月大的兒子屆時可以照顧自己：「佢好生性，會自己沖奶飲，哈哈！」子羚也不介意與小鮮肉合拍，笑言任何年紀的對手都冇問題。
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