新劇雙喜臨門 姚子羚望北上登台 吳若希又出洗腦歌 點名張馳豪做契仔

無綫劇《反黑英雄》多位演員昨日在油塘宣傳，包括袁偉豪、姚子羚、朱晨麗、張馳豪（Aska）、何沛珈和顏仟汶等，現場公布兩大喜訊，分別是首播7天跨平台總收視達26.2點及2024兩線劇集首播收視冠軍好成績。歌手吳若希（Jinny）由佛山趕返港驚喜現身，首度現場演唱劇集插曲《空白》，Aska獲大批粉絲應援，玩遊戲時更晒出麒麟臂，Jinny笑言想收他做契仔，又自認有眼光，早年已邀Aska擔任美國洛杉磯演唱會嘉賓。她又指獻唱時腦海想着劇中張振朗救姚子羚一幕，對網民指新歌比《越難越愛》更洗腦，她自認「條命好符碌」，覺得是好事，並即場邀Aska出合唱歌。Jinny對於讓出麥花臣檔期給李龍基開騷一事，她解釋因接了商演、為了要見「陳洛軍」（林峯電影角色名）而放棄開騷，又笑言期待Aska開騷可請她做嘉賓。Aska被現場觀眾起哄除衫，一度怕醜冇除，而提到炎明熹悼念前輩李玟時爆喊，他自言也是感性的人，明白Gigi感受，希望她盡快回復歡顏。