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阿嬌顧住握手險仆
組合Twins近日忙於在內地舉行巡唱，杭州站演出日前揭開序幕，吸引逾萬觀眾捧場。有歌迷分享睇演唱會的影片，片中可見鍾欣潼（阿嬌）落力與歌迷握手，由於歌迷太熱情，令腳踏5、6吋高踭鞋的阿嬌險些仆倒，場面驚險，而她亦面露慌張神色！在零濾鏡下，見阿嬌雖然有歲月痕迹，但依然好靚女，震撼網民視覺。
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