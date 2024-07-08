獨家訪問：G.E.M.成吸金模範 薛凱琪跟隊「插旗」 首辦內地巡唱

本地歌手近年頻頻在內地舉行巡唱，版圖擴展至多個城市，依然一票難求！在一面唱好的氣氛下，出道20年的女星薛凱琪隨着近年成功開拓內地市場，亦落實加入巡唱行列，準備明年最少舉行10場演出，近日她就不停做騷，實行為首個內地巡唱做好熱身。

近年本地影視發展未見起色，反觀樂壇方面卻相當蓬勃，演唱會長開長有。紅館檔期爭崩頭，而亞博場館雖然偏遠，但同樣有捧場客，惟香港開騷地點始終有限，因此一眾歌手紛紛轉移陣地，陸續向內地進發舉行巡唱。由於內地市場龐大，大部分歌手都會先開幾場演唱會試水溫，之後愈開愈多場次，實行每個城市輪住唱。

在內地搞巡唱的除了有「台灣幫」的蔡依林、王心凌、張韶涵及潘瑋柏外，本地歌手亦不乏代表，計有張學友、陳奕迅、鄧紫棋（G.E.M.）、楊千嬅、周柏豪及Twins等，當中部分歌手是在本地開騷後意猶未盡，繼而展開內地巡迴掘金之旅，亦有歌手是主攻內地版圖，演出場次日期更是以年計。雖然演出場館可以容納的人數高達數萬，但憑着高知名度，演唱會門票同樣被秒殺，當中「宇宙巨肺」G.E.M.早前就在上海家鄉的8萬人場館連開5場騷，成為首位在該場館「5連開」的亞洲女歌手，風頭一時無兩，不但如此，她由去年底至今已巡演了19個城市，下月底更將在北京鳥巢舉行3場演出，之後繼續在其他地方「插旗」。

夥拍林峯登台熱身 而出道20年的薛凱琪（Fiona）近年轉戰內地，憑綜藝節目《乘風破浪》、《無限超越班》及一系列音樂綜藝節目成功站穩陣腳，多個拼盤音樂騷都可見其蹤影，而她稍後更有份參與《聲生不息．港樂季2》，唯獨個唱方面卻停滯了7年之久。據知她亦加入內地巡唱行列，準備明年舉行至少10場演出，並正申請批文，由於今次是她首辦內地巡唱，絕對不容有失，所以她近日頻頻入錄音室儲歌，前日更為內地歌手袁婭維擔任深圳站巡唱嘉賓，本月底再聯同林峯、吳若希、衛蘭及蕭正楠在汕頭舉行拼盤騷，全力為巡唱做好熱身！

Fiona昨日接受本報獨家訪問，坦承一切正在籌備當中，原定計劃今年成事，惟時間太倉促，所以順延至明年舉行，說時難掩興奮心情：「係我第一次喺內地巡迴，真係好興奮！人生入面有好多第一次，呢個係新嘅里程碑。（會唔會返嚟香港開？）我梗係想啦！不過暫時未知，上次返嚟香港做音樂監製Edward Chan作品展嘉賓我都好開心，因為可以喺香港唱歌，希望真係可以返嚟開啦！」問到今次內地巡唱是否最少開10場？她故作神秘說：「總之一定會開，但場數遲啲再公布。」