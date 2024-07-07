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「初戀女神」李素英嫩Pink迎夏
有「初戀女神」之稱的韓國模特兒李素英，憑清純樣子及嬌小玲瓏身段深受男Fans喜愛，她每月都會為收費網誌拍攝不同造型的寫真，上月以藍色格仔比堅尼示人，躺在床上擺誘人甫士，今個月則穿上粉紅內衣影靚相，寫道：「雖然是夏天，但我的主頁開始變成粉紅色，大家以為是春天吧？」
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