學里奧仔玩忘年戀？新歡僅大愛女3歲 杜比嗒𡃁妹被鬧惡心

憑超英電影系列《蜘蛛俠》（Spider-Man）走紅的美國男星杜比麥佳亞（Tobey Maguire）出名花弗，現年49歲的他，近日傳撻着細29年的美籍華裔新星Lily Chee大玩「父女戀」，被網民狠批惡心！

杜比與Lily周四一同出席由美國商家Michael Rubin於紐約沙灘大宅舉辦的年度美國國慶派對，被狗仔隊拍得一同離開，杜比更疑似捉住女方手臂。兩人與其他賓客包括杜比「老死」金像影帝里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、「真人騷女王」Kim Kardashian、加拿大天王Drake、美國性感女星美瑾霍絲（Megan Fox）與饒舌歌手未婚夫Machine Gun Kelly等一樣，依照派對傳統以全白服飾現身，穿上低胸長裙的Lily亦有在社交網分享派對上的照片。

來自紐約的Lily除了是演員之外，同時亦是模特兒、歌手及網紅，9歲時與家人在雜貨店購物期間被星探看中，因而投身模界；2015年當上演員，曾演出Netflix漫威超英劇集《夜魔俠》（Daredevil）。

被踩冇吸引力 而杜比有過一段婚姻，與珠寶首飾設計師Jennifer Meyer結婚9年，至2016年離婚並育有一子一女，當中大女Ruby今年17歲，比老竇的新歡僅細3歲。杜比離婚後經常被拍得與好友里奧仔結伴夜蒲溝女，並曾與32歲設計師Tatiana Dieteman撻着。

杜比的「父女戀」火速成為網民熱話，大部分批評他「溝靚妹」，有人更直指其行為令人作嘔：「佢真係好核突！佢根本完全冇吸引力可言，如果個女仔係為咗貪佢名氣同金錢而同佢一齊，其實周圍都有又靚仔又近佢年紀嘅男人可揀。」有網民批評他不應揀一個與女兒差不多年紀的女友：「同一個年紀做得你個女嘅人拍拖，成件事好令人作嘔。」更有人指其「揀後生女」作風似足死黨里奧仔：「呢兩條友都係掠食者！」