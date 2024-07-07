娛樂

楊偲泳歐遊盡情少布
女星楊偲泳（Renci）近日與友人歐遊，她晒出靚相並配文：「歐洲放暑假的美好，男女老少高矮肥瘦，想穿甚麼就穿甚麼，不會因為你是男的穿得粉色點就說你娘，不會因為你是女的穿得少布點就說你暴露。」除了到處歎美食，她亦跟朋友到沙灘享受陽光，屬有料之人的Renci穿上三點式，造型健康又性感。
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