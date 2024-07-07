封「神仙組合」拍MV 竇靖童許光漢 情侶檔「下海」

天后王菲愛女竇靖童與台灣男神許光漢在MV中飾演情侶，更有不少甜蜜畫面，新鮮配搭引起網民關注。事緣韓國樂團HYUKOH與台灣金曲樂隊落日飛車推出全新合作專輯《AAA》，其中歌曲《Antenna》請來竇靖童（童童）與許光漢拍MV，由於兩人之前毫無交集，今次攜手演出引來網友轟動，直呼「陣容太豪華」及「神仙組合」。

好友促成夢幻聯動 今次促成許光漢與童童的夢幻聯動，全因二人同是落日飛車主音國國的好友，而HYUKOH主音吳赫跟童童亦是舊相識，之前吳赫來港出席品牌活動時，被傳媒問到與童童相識的原因，他坦言是受對方下巴的紋身吸引，繼而開始聽對方的音樂作品。

MV抽象及充滿藝術感，許光漢與童童穿梭於海邊、家居及車上等不同場景，國國表示：「MV早上9點開拍，第一個鏡頭就是光漢要下海，童童也為了這支MV下水拍攝，我真的太不好意思了，於是就在旁邊講笑話給大家聽。」因為吳赫喜歡打桌球，故提議在MV加入相關橋段，怎料原來許光漢小時候是桌球隊，亦曾在周杰倫的MV中演出打桌球，認真巧合。

網民看完後笑指許光漢與童童的組合不可思議，但又莫名地氣場很合適，希望他們將來能在影視作品中再結緣。