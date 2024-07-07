無綫花旦張曦雯（Kelly）前日晒出多張靚相，穿上白色貼身低胸連身裙的她，大晒白滑皮膚和迷人鎖骨。Kelly對着鏡頭歎漢堡包時，無意間露出事業線，吸睛又性感，她配文：「Top five favourite meals（頭5位最愛的餐點）。」隨即引來大批網民留言派心，大讚Kelly又靚又索。