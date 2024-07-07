機場重設粉絲區 AL趕返港慶生 頸貼鎮痛膠布

由沖繩返港的Anson Lo被發現頸後貼上膠布。

男團MIRROR人氣王盧瀚霆（Anson Lo）今天迎來29歲生日，前晚由外地返港的他獲半百粉絲接機，機場亦重設粉絲區。身體不時出現小毛病的Anson Lo被發現頸後貼上鎮痛膠布，對於成為首位獲舉行無人機匯演的藝人，他表示很榮幸，又透露會跟粉絲一起過生日。

日前到沖繩拍攝MV的Anson Lo前晚搭飛機返港，趕及與「神徒」（粉絲暱稱）一起慶生。半百「神徒」手持應援物一早到機場貴賓室外恭迎「教主」回歸，機場保安以鐵欄架起粉絲區供她們等候，是自今年4月，姜濤粉絲與Anson Lo粉絲因爭位發生衝突，機場以安全為由宣布取消粉絲區後，首次重設此安排。

享受陽光海灘 約晚上7時30分，身穿黑色長袖衫配牛仔褲，頭戴鴨舌帽及戴上口罩的Anson Lo步出機場貴賓室，其頸後貼上兩塊鎮痛膠布，相當顯眼。在場粉絲大呼偶像名字，他向神徒打招呼及派心，並停步拍照。提到今次到沖繩拍MV，他表示在陽光與海灘下拍攝很開心，問到有否騷肌肉？他大賣關子說：「遲啲咪知。」

提到一眾神徒為他大搞海陸空慶生活動，Anson Lo謂：「好開心。（成為首位獲粉絲舉行無人機匯演藝人？）呢件事好榮幸！希望大家開心，我都開心。（生日點過？）同大家一齊過。」提到頸上的鎮痛膠布，問他發生何事？他快速帶過話題，隨後即登上預先在場等候的七人車離開。

Anson Lo透露今日約好神徒一齊過牛一。