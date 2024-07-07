台北電影節派彩 阮經天稱帝No Show 12歲林品彤再封后

昨晚《2024台北電影節》舉行，競爭激烈，阮經天憑主演電影《周處除三害》勇奪影帝殊榮，雖未能親身領獎，不忘隔空多謝亡母；12歲的林品彤則憑《小曉》再登影后寶座！

受喪母打擊的阮經天，於母親離世前憑《周》片爆紅，但仍推掉不少工作，陪伴母親病床前。近日偕弟弟到英國散心的他，昨晚未能親身領獎，交由前輩李烈代為致詞，他感激母親多年來的鼓勵與支持，形容對方「賦予我不放棄」，全場掌聲雷動！至於年僅12歲、憑《小曉》成為最年輕金馬影后的林品彤，昨晚再創紀錄，榮膺《台北電影節》的「最小影后」。

陳意涵捧「女配」 「最佳女配角」方面，曾憑《聽說》勇奪「北影影后」的陳意涵，今年挾《小曉》中母親一角得獎，她上台時與曾合演《痞子英雄》的周渝民擊掌。她表示上次得獎時身邊有趙又廷，這次則遇到周渝民：「是不是他們倆是我的幸運之星？」談到得獎感受，她坦言：「說不開心是不可能的，這個時候收到肯定，讓我確定自己做的事是對的。」她又形容14年前奪影后時，是個「只知道談戀愛的小女生」，但如今已是兩孩的媽媽，又感激戲中女兒林品彤及拍檔劉俊謙。

「最佳男配角」則是《周》片李李仁的囊中物，他形容感覺十分意外，並趁機向太太陶晶瑩示愛：「謝謝你總是幫我做出最好的選擇。」年僅11歲的鄭又菲憑《BIG》當選「最佳新演員」，眼紅紅表示想大哭。賽前紅地氈上，不少女星性感打扮，當中大元的禮服被形容為「大騷側乳」，她笑說：「已經好幾天沒有好好吃飯呢！」