眾女T恤上陣掩「峰」芒 黃婧靈蝕「底」搶鏡：下次唔着！

「無綫咪神」黃婧靈出席活動時雖身穿大會T恤包到實一實，但玩遊戲時卻意外露底，力壓同樣騷腿的余思霆、梁允瑜及何沛珈等，還晒命自爆「香港劍神」張家朗亦是其粉絲。

昨日無綫奧運之星及奧運主持，包括何沛珈、鄭衍峰、陳懿德、顏米羔、陳俞霏、陸浩明、黃婧靈（波波）、梁允瑜、李芷晴及余思霆出席「全城迎奧運」宣傳活動。女藝員們齊齊身穿大會T恤零性感，不過就留上鬥下，波波、余思霆及何沛珈分別以短褲、短裙上陣，露腿添睇頭。而玩踩單車遊戲時，波波的短褲褲管太闊，疑似露出紅色底褲，場面香艷，再鬥玩呼拉圈時，她跟何沛珈、陳懿德堅持到遊戲結束，可見腰力十足。

波波受訪時強調露出的是打底褲：「係紅色泳褲嚟嘅，（着泳褲唔熱咩？）知要做運動，依家熱到會濕晒，所以先着泳褲打底，不過真係好熱，下次唔再着。」擁有36E波霸身材的她，日前在社交網晒一件頭泳衣，但因款式保守，被網民笑似阿婆泳衣，加上水桶身材，被彈是行走的「生命麵包」。對此，波波表示明白做藝人要Keep Fit，已在努力減肥中，亦坦言沒有為負評傷心：「我個名叫『波波』，所以要有啲肉地，不過要減吓下半身。」

波波還表示最愛的奧運項目是劍擊，自豪謂連「香港劍神」張家朗亦有追蹤其社交網，她說：「我哋有互相Follow，可唔可以幫我問吓佢對我『生命麵包』造型有咩意見，我下次着呢件泳衣同佢打氣，因為有『生命力』，不過係講笑啫。」

余思霆睇反應派福利 而同場的余思霆則力撐波波身形，指她側面睇尚有線條，但被問到兩人誰更苗條時，她即無言以對，場面搞笑，惟有自貶說：「我都有肥嘅地方。」談到早前她拍攝節目時以泳裝上陣，但於社交網上載的泳裝相卻外加T恤，令性感度大減，對此思霆反駁道：「有啲冇着Tee㗎！（會唔會有超性感泳裝？）睇反應啦，依家都冇反應，所以未影相呀。」