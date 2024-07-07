台灣藝人郭書瑤擁有E Cup導彈胸及甜美外貌，不時透過社交網分享生活點滴，近日就上載了日前去海邊玩樂的照片，只見穿黑色低胸吊帶裙的她烏身趴在石頭上，豐滿上圍幾乎破衫而出，郭書瑤搞笑表示：「各種奇（爬）照！」網民反應熱烈，紛紛踴躍留言：「美人魚上岸」、「攝影師加雞腿」、「真的知道流量密碼」。