Katy Perry騷「老鼠仔」推新歌

美國天后Katy Perry前日趁美國獨立日，穿上以美國國旗設計的比堅尼，擺出晒「老鼠仔」的甫士慶祝。她於社交網分享照片時，不忘配文宣傳新歌《Woman's World》：「講開工作，《Woman's World》將會喺一個禮拜後推出，美國獨立日快樂！」