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Elsa粉紅水着似足芭比
瑞典超模Elsa Hosk於社交網分享為泳衣品牌拍攝的新一批廣告照，她到加勒比海聖約翰島取景，以粉紅色比堅尼示人，大晒火辣身材，Elsa留言道：「我真係好迷呢件泳衣。」靚相引來網友大讚：「你好似芭比公仔！」
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