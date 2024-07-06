Elsa粉紅水着似足芭比

瑞典超模Elsa Hosk於社交網分享為泳衣品牌拍攝的新一批廣告照，她到加勒比海聖約翰島取景，以粉紅色比堅尼示人，大晒火辣身材，Elsa留言道：「我真係好迷呢件泳衣。」靚相引來網友大讚：「你好似芭比公仔！」