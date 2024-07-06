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林志玲陪玩爆少女心
台灣名模林志玲婚後把重心放在家庭，近日有網民於日本東京的兒童遊樂場巧遇她，已為人母的她身穿卡通上衣，少女感十足，期間陪着兒子一起玩遊樂設施，不時彎腰餵兒子喝水，又用手機記錄親子時光，盡顯母愛。網民更指林志玲被認出時向自己點頭打招呼，大讚她有禮貌又溫柔。
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