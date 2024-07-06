大隻佬輪住花式騷肌 支嚳儀揀啱心水 鍾情「熟男」

《中年好聲音》歌手支嚳儀、胡蓓蔚和陸浩明等昨日以節目主持身份出席TVB Plus新節目《我推的野男Live！》面試環節，面試者輪流在一眾主持面前施展渾身解數，花式騷肌。其中年齡最大的參賽者是61歲的Daniel，是無綫特約演員，曾與不少藝人例如伍允龍、周柏豪及黃宗澤等合作。他即場表演花式指上壓。另外一位年輕參賽者Uclean則表演腳部離地掌上壓和倒立掌上壓，至於壓軸出場的參賽者劉柏康是舞者，他即場表演唱歌劇。

胡蓓蔚唔使老公操弗 胡蓓蔚透露最有印象的參賽者是劉柏康，她大讚對方的歌劇唱得不錯，意大利文亦很標準，而支嚳儀則指較為心儀的參賽者是Daniel，笑言對方很像《中年》參賽者吳大強：「佢好穩重，有毅力，雙眼有要戰勝自己嘅精神，呢種毅力好值得學習。」

問到胡蓓蔚會否想老公單立文操弗身材？她笑言老公平日工作繁忙，除了體力之外，精神都十分疲憊：「唔通佢工作完返嚟，我唔畀佢食飯，仲要佢去跑步咩，佢都好需要休息，同埋佢年紀都大，健康最緊要。」

Uclean大擺甫士騷肌。 Daniel