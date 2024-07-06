獨家訪問：為考牌打石膏上堂 朱智賢成普拉提導師 向男友大報復

藝人朱智賢百足咁多爪，近期成功考獲普拉提導師牌的她將開班教學。她自言考牌過程波折重重，曾打着石膏負傷上堂，自爆從未試過為一件事如此堅持，還笑指不介意做男友謝東閔的老師，因可乘機報復對方。

藝人朱智賢（Ashley）離巢無綫逾半年，除了積極在社交網拍片做KOL之外，近期還考了普拉提導師牌增值自己。Ashley直言考牌過程絕不輕鬆：「我要完成30小時課程再考試，但期間我行山拗柴，搞到隻腳骨裂，嚴重到要打石膏，我怕跟唔上進度，所以打住石膏照去上堂，老師同同學見到都好驚訝，我成世人都未試過咁堅持去做一件事，以前讀書都冇咁勤力。」而筆試同樣令她叫苦連天：「我由細到大都好怕考試，好耐未試過咁大壓力，我真係唔識溫書，專係溫啲唔考嘅嘢，而忽略重點。」但皇天不負有心人，最後她一次過考牌成功。

擁有導師資格的Ashley坦言最初學普拉提只為健康，但後來覺得這項運動很值得推廣，還透露跟相關學校有合作計劃，將公開教授學生：「心情有少少緊張，但教朋友仲緊張，我之前教過劉溫馨同蘇韻姿，因為大家太熟，好難用老師身份去教，感覺好奇怪。（教男友謝東閔？）佢一定唔掂，佢嘅筋骨比較硬。（怕唔怕因為咁鬧交？）佢教我唱歌嘅時候都會話我，今次輪到我教佢，我可以乘機話番佢。」

離巢後經濟狀況尚可 而離巢後回復自由身逾半年的Ashley稱已逐漸習慣，但初時難免感到迷惘：「我係擔心大師，自由身好多嘢唔穩定，一開始都驚冇錢食飯，但暫時經濟OK。（男友承諾經濟上支持你？）暫時唔需要，我哋係財政獨立，但係如果我冇飯食，佢點都會請我。」又強調對演戲仍然有熱誠，希望多從事幕前工作，有意修讀演藝課程以裝備自己。