勁賺630萬 宣萱持貨13年 2,300萬沽西貢豪宅

樓市撤辣不足半年，已有不少名人沽貨套現，最新有女星宣萱以2,300萬元沽出西貢3房豪宅，持貨13年帳面勁賺630萬元。她承認在投資物業方面較有信心，但否認是圈中小富婆，只是喜歡買磚頭保值。

宣萱向來鍾情西貢物業，近日出售該區豪宅，賺幅近4成！據土地註冊處資料，該套物業位於西貢清水灣道金苑G屋，面積為2,000平方呎，實用面積1,668平方呎，有3個房間，並附有約646平方呎花園、784平方呎天台及車位，最終以2,300萬元成交，平均呎價13,626元。她於2011年以約1,670萬元購入，是次易手大賺630萬元。

毛舜筠王菲先後賣樓 宣萱素有「圈中小富婆」之稱，對投資物業很有眼光，她受訪時表示對股票不在行，專注置業投資，認為買磚頭可保障將來生活。她又分享買樓經歷，自爆確保擁有樓價一半的現金才會出手，當然，可以養狗及有車位才是首選。除了今次大賺外，2013年，她亦曾以1,320萬元購入西貢曉嵐閣一個高層戶，及於2003年以950萬元買入清水灣銀巒路龍湖別墅雙號屋，2008年以2,700萬元售出，勁賺1,750萬元。

事實上，由政府撤辣至今，已有多名藝人先後沽貨，包括影后毛舜筠早前以2,420萬元出售康樂園單位，持貨13年賺642萬；樂壇天后王菲以6,450萬元售出香港仔深灣9號單位，帳面獲利逾千萬元。