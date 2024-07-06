鄧麗欣享受「女女戀」 Stanley綠島拍劇 心郁Plan婚禮

男團MIRROR成員Stanley與女友Alina拍拖多年感情穩定，更不時傳喜訊。熱愛潛水的Stanley昨日透露，想過將來舉行水底婚禮，奈何女友不愛潛水，所以打消念頭，認真「廿四孝」！

Stanley昨日偕鄧麗欣（Stephy）及何洛瑤等出席ViuTV原創劇《島嶼協奏曲》記者會，Stanley透露主要在台灣綠島取景，十分高興：「嗰度好靚，因為我好鍾意潛水，每日潛兩次，加上晚晚都有流星，其中一晚仲有流星雨。（晚晚許願？）許咗兩次，邊有咁多願許，哈哈！」而女友Alina更於拍攝尾聲特意飛到當地為他慶祝生日，相當甜蜜！問會否考慮在綠島搞婚禮？他笑言提議不錯，更可搞水底婚禮，然而他轉念一想，女友不愛潛水，所以還是作罷。

至於Stephy主要在台北拍攝，很羨慕其他演員在綠島取景，劇中她分別與男、女有感情線：「男嘅感情線比較純潔，女女條線比較浪漫。」問到現時的愛情觀是否比較開放？她說：「做人唔好畀自己太多限制，其實個世界比你想像中大好多。」提到近日不時外遊，她笑言剛好要籌備新歌，正好趁機搵靈感。

Alina自嘲似豬 另外，Alina日前接受電台訪問，分享與Stanley的相識經過：「我哋係大學讀書時一齊喺主題公園工作認識，識咗十幾年，有次拍廣告撞番，見番一年先一齊。」Stanley如今人氣急升，問到拍拖可有壓力？她說：「又冇喎！佢近排忙啲，溝通時間少咗，但感情又再昇華咗，學識點溝通先可以維持到一段好嘅關係。」談到Stanley操得勁Fit，她笑指男友變身「大表波」後威脅到自己：「我企佢隔籬變咗隻豬咁！」

Alina Stephy在新劇周旋於男女之間，愛得純潔又浪漫。