「受勳」做試食員 撐香港經濟 林峯「米線控」發功 改造老婆變辣妹

藝人林峯憑主演電影《九龍城寨之圍城》人氣翻倍，近日獲不少品牌邀請出席活動，日前他擔任「譚仔雲南米線」試食專員，吸引大批粉絲聞「峯」而至，場面熱鬧。席間他放閃指以前不嗜辣的太太，竟跟隨自己口味變身「辣妹」！

雖然只是試食，但林峯身穿黑色禮服，胸口扣上「勳章」現身，相當Sharp醒。受訪時他自爆一向是「米線控」：「米線係其中一樣我最鍾意食嘅嘢，不過有時為咗Keep fit，只可以食半碗，我就連湯都飲埋，一啲都唔放過。本身好鍾意食酸辣，但開工就唔可以放肆喇，因為我腸胃比較敏感，食完驚去得好暢順，哈哈！同埋會好大汗，食完嘅話相信要落咗個妝再化過先得。」

他又爆太太張馨月自從與自己一起後，口味亦有所改變：「佢係江蘇人嘛，以前真係唔係好食得辣，但依家佢食香辣喎。我反而覺得幾辣，不過每個人口味唔同。（囡囡呢？）太太有時會畀佢試吓，佢OK喎。」他又透露近日妻女來港生活：「囡囡嚟上暑期班，所以我會同佢哋行吓街，支持吓香港經濟嘛！」

「城寨四子」抽空敍舊 《九》片令林峯更加名成利就，他不忘再次感謝導演鄭保瑞：「係佢畀機會我去嘗試新角色。（你近期真係好多Job喎！）搵食艱難呀，咁我哋所有演員都好充實，除咗拍嘢外有好多活動要出席，有時透過活動又可以敍舊，私底下大家亦會約食飯。（今日酬勞好高？）OK啦。」他又提到同片演員胡子彤及張文傑已飛往馬來西亞開工，「城寨四子」果然感情深厚。

問到荷包脹可會獎勵太太？林峯即笑說：「每個月都有家用㗎，太太買嘢好實際，轉季咪買吓衫囉，唔一定要買包包。（你自己呢？）男人通常對試衫冇興趣，覺得係件好攰嘅事。我平日比較不修邊幅，而且鬍鬚生得好快，所以《九》片『陳洛軍』一角就啱晒我。」另外，林峯將擔任馬季賽馬日閉幕表演嘉賓，本身是會員的他打趣指平日很少下注，其會籍平日只是用來進出餐廳食飯。