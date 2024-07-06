「華姐Annie」「嫩版Ali」冇影 25位入圍港姐曝光 網民定生死

初步入圍的25位港姐佳麗將憑網民的票選結果，決定之後的晉級資格，眾女醒目「出招」拉票，但之前被看好的華姐Annie因合約問題退賽，而「嫩版Ali」李晨萱竟不入圍，相當可惜，事後她於社交網發文安撫支持者。

今屆港姐日前舉行第2輪面試後，多位大熱參賽者集體退選，最終有25位佳麗成功進入初選，其年齡介乎17歲至26歲之間，年紀最輕的仍是中學生鄭芷瑤（Yoyo），當中更有6位屬碩士級身份。多位賽前熱門佳麗包括「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）、華姐鍾翠詩（Tracy）、「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹（Emily）、空姐黃詩莹（Cindy）以及「艷麗版蔡潔」程姜月都成功入圍。

但早前於第2輪面試中信心爆棚，直言要向冠軍進發的華姐張安妮（Annie）和「嫩版Ali」李晨萱竟不見身影，網民都大感失望。Annie昨日於社交網留言表示：「謝謝各位一直以來對我的關心和支持，但是經過深思熟慮，由於合約原因，我決定作出無奈及艱難的選擇退出比賽。」而「嫩版Ali」李晨萱不入圍的原因尚未知曉，但她亦於社交網「安撫」支持自己的網民：「沒有進級，不過沒事啦！得到大家的支持已經很開心了。」又指不入圍應該是自己不適合這個行業。

相繼發功拉票 而今年第3輪面試環節將加設網上投票，大搞新意思，由昨日開始，群眾可透過無綫官方社交網舉行的《誰是入圍者》活動進行投票，全民參與挑選入圍者，而無綫相關平台今日開始，亦會陸續推出25位佳麗自我介紹及才藝表演的影片。由於網民的投票對佳麗是否能進入下一輪比賽至關重要，不少佳麗已醒目地在社交平台拉票，當中網民至愛的「Hot版鍾麗淇」梁嘉莹即被睇高一線，有望衝出重圍。