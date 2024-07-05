為新作四出預熱 賴恩曉積文玩轉上海 互窒冇停口

由荷里活兩大男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉積文（Hugh Jackman）合演的漫威（Marvel）超英新作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）將於本月上映，2人選擇上海作為全球宣傳首站，並於日前聯同導演Shawn Levy飛抵當地四出宣傳！

3人於本月2日率先出席在上海舉行的「死黨見面會」，與內地粉絲近距離接觸。向來愛搞笑的賴恩與曉積文在活動上互寸對方，「狼人」曉積文表示：「曾經有粉絲問我最想拍咩？我就話係《狼人與死侍》……對唔住，喺我腦入面係《狼人與死侍》。」至於賴恩則大讚55歲的曉積文親自上陣拍攝動作戲：「你哋睇到嘅動作戲係佢自己完成，好勁揪，我覺得你唔似55歲嘅人，真係呀，似54歲！」曾在上海拍戲的曉積文表示重回此地感覺好正，並指當地「炎熱又美麗」，他還在網上分享敷眼膜的照片，回應活動上被拍檔寸老：「呢個係55歲」。

「搶角色」出爪 除了見面會外，他們亦一同現身當地的《死侍》快閃店宣傳，期間即場試玩巨型扭蛋機。而兩人在場外的串燒檔留影時，賴恩還化身「狼人」用鐵爪當串燒，十分搞笑！

賴恩和曉積文前晚離開上海，抵達韓國繼續宣傳，他們一抵埗即去高尺巨蛋觀看棒球賽。昨晨他們在首爾出席記者會，更即場試穿韓服，曉積文透露已是第6次訪韓，曾於2009年獲委任為首爾親善大使：「我不知道任期何時完結，我覺得現在依然是首爾親善大使，好開心能夠再次回來。」又指在高尺巨蛋觀賞球賽時，看到5千人一起唱歌打氣，覺得很壯觀。