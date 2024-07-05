暢所欲玄：財官需要身強才可任

錢財與官貴，人人皆喜愛。但在八字命理書籍上，財官需身強才可，不可身弱。因財多身弱，富屋貧人，看似有錢，實乃貧窮。所以身強旺才可任財官，這個理論，現在還是很多學習研究命理的人都是這樣認為的。筆者有所不認同。

萬般皆下品，唯有讀書高。這是因為古人有能力給下一代人讀書的，百分比不高。在不多人有能力讀書的年代，科舉做官，做人上人，是非常重要。古代醫療衞生，生活環境對比今天，無得比。十年寒窗，身體的質素差的，不容易，一旦金榜題名，官場的交際應酬，上任的地方，沒有強健的身體，很難支持，所以命主木生於春，水生於冬，身體強。

書云：何知其人富，財氣通其局。命主五行屬金，春天木旺為財在氣門，命主五行屬水，夏天火旺為財在氣門。但春天木盛金弱，必須時間在下午金強之時，才可任。夏天火炎土燥，時辰須在晚上水強潤土滅之時，這就是財氣通其局，而且身強旺可任了。

由於以現代的醫療衞生、生活環境、食物營養水平，正常人都有健康的身體，財官必定可任。最重要的，古人說身強可任財官，是指享受之意，不是算命技巧。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅