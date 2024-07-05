現年41歲的女星文凱玲前晚在社交網上載兩夫妻與BB的手掌照，宣布愛女出世：「遇見我們的快樂，當我們介紹我們的B女時，我們的心充滿了幸福。她是我們的小奇迹，非常感謝大家的愛與支持。這是一個充滿美好回憶的未來。」文凱玲曾自爆被醫生稱為超高齡產婦，如今愛女順利出世，認真可喜可賀。