7月5日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月05日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
文凱玲順利誕龍女
現年41歲的女星文凱玲前晚在社交網上載兩夫妻與BB的手掌照，宣布愛女出世：「遇見我們的快樂，當我們介紹我們的B女時，我們的心充滿了幸福。她是我們的小奇迹，非常感謝大家的愛與支持。這是一個充滿美好回憶的未來。」文凱玲曾自爆被醫生稱為超高齡產婦，如今愛女順利出世，認真可喜可賀。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240705-0705_00282_063/文凱玲順利誕龍女
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc