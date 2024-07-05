娛樂

梁允瑜浸溫泉 旨在Chok甫
藝人梁允瑜最近到日本富士山河口湖旅行，順道體驗浸溫泉。她以白色三點式上陣，大晒傲人上圍和長腿，更在社交網分享：「50度嘅溫泉，一路浸一路流汗，仲要拗晒腰，挺直個身影相，務求Body最完美。費時P圖P到空間扭曲，結果背晒光。」
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