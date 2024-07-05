真係咁FRIEND？：湯怡蘇麗珊點名落閘 打死不合作

藝人湯怡（Kathy）和蘇麗珊（Cecilia）出了名是好閨蜜，日前她們為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓。Kathy直言很喜歡短髮女生，向來不會主動結識朋友的她，首次在活動上遇見Cecilia時，竟情不自禁主動出擊。雖然Kathy大方表達好感，但Cecilia似乎不賣帳，被問到「最不想和哪位藝人合作」時，即表示：「當下浮現嘅都係最唔想同Kathy合作。」她笑言彼此太熟稔會影響表現，Kathy即反擊：「多謝你，我都唔想同你合作，Sorry。」