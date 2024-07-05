真係咁FRIEND？：湯怡蘇麗珊點名落閘 打死不合作
藝人湯怡（Kathy）和蘇麗珊（Cecilia）出了名是好閨蜜，日前她們為繽FUN星網節目《真係咁Friend？》擔任嘉賓。Kathy直言很喜歡短髮女生，向來不會主動結識朋友的她，首次在活動上遇見Cecilia時，竟情不自禁主動出擊。雖然Kathy大方表達好感，但Cecilia似乎不賣帳，被問到「最不想和哪位藝人合作」時，即表示：「當下浮現嘅都係最唔想同Kathy合作。」她笑言彼此太熟稔會影響表現，Kathy即反擊：「多謝你，我都唔想同你合作，Sorry。」
曾相約雪卵
談及「拍過最尷尬的情慾或床上戲」時，Kathy笑言和相識近20年的陳家樂合作十分尷尬，當導演要求家樂從上而下錫她的玉背，還要抱她上床時，Kathy爆笑指對方已經「硬晒軚」。而曾被彈零演技的Cecilia，在節目中作出大平反：「網民嘅評論會睇，但會選擇有建設性嘅嚟聽同接受。」她們還大爆曾想過一起去雪卵，怎料Kathy轉眼已跟麥秋成結婚生B！
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