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黃子桐拋胸姣仔攞料
黃子桐穿上比堅尼大派福利，非常吸睛。
藝人黃子桐於社交網發功，晒出多張於泳池拍攝的性感照，白滑肌膚配上紅噹噹比堅尼，火辣身材搶盡眼球。
她透露正為無綫新劇《香港探秘地圖》開工，笑言劇中毋須穿泳衣上陣，但就經常穿熱褲及小背心，故花名叫「小背心」：「我做女主播，為咗攞料要好出位，每次出場都會見到事業線，劇中仲要成日姣丁子朗同黎耀祥。」
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