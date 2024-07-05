袁偉豪開槍為妻報仇 蔡潔無預警客串 法醫上身派彩蛋

藝人袁偉豪在無綫劇集《反黑英雄》為妻復仇，行刑式槍殺黃子恆。而在劇集《法證先鋒》系列扮演法醫入型入格的蔡潔，無預警以「Dr.Fan」身份現身《反》劇為黃子恆驗屍，大派彩蛋，令觀眾相當驚喜！

袁偉豪與黃子恆在《反》劇「黑吃黑」，日前一集講到袁偉豪終於為老婆復仇，行刑式開槍殺死黃子恆，之後的殮房戲驚現「彩蛋」，就是在劇集《法證先鋒》系列扮演法醫「Dr.Fan」的蔡潔突襲出場，為黃子恆驗屍。她穿上保護衣與面罩，向朱晨麗講解黃子恆的死因，雖然只露出眼睛，但聲線已經為人熟悉，之後她在辦公室終於現真身，換上日常服裝繼續與朱晨麗分析死因，蔡潔的無預警客串，令觀眾大感驚喜。

姚子羚或成終極反派 扮演大反派的子恆講起被槍殺一幕時，直言刻骨銘心，至於殮房戲，他表示在10度下拍攝，有苦自己知：「全身只係除剩一條打底褲，仲要瞓喺張不銹鋼床上面，其實幾難頂。」原來扮死屍也相當有難度，單是化妝就花了3小時，他透露：「因為成個身都要上色，再加埋特技化妝，基本上除咗打底褲，成個人都有化妝，用咗好多人手去做好呢件事。」

另外，扮演子恆老婆的姚子羚前晚終於現身，雖然是江湖大嫂，但造型相當溫文，不少網民估計她是劇集的終極「Big Boss」，為劇情留下懸念。