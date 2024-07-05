中娛星動：馬國出巡行商場 范冰冰專攻BB用品 隨時報喜？

內地女星范冰冰一直有傳與內地富商私交甚篤，早前她被發現在馬來西亞行商場時，專睇BB用品，惹來未婚懷孕的揣測！

冰冰早前獲馬來西亞馬六甲州政府委任為「旅遊年親善大使」，在當地出席多個官方及商業活動，所到之處逼爆現場。近日有片段流出，見冰冰早前特別抽空到吉隆坡一個大型商場閒逛，沿途有不少人認出她，並要求合照。

令人好奇的是，冰冰在眾多商品中第一時間看嬰兒用品，對兒童座椅及玩具等都相當感興趣，因此有網民猜測她已懷孕，隨時宣布喜訊！除了看兒童用品外，她又到護膚專櫃試產品，並不停用宣傳單張撥涼，試用後獲讚皮膚緊緻時，冰冰展示笑容，不過網民就認為她似乎有點疲態。

冰冰的感情生活一直備受關注，自2019年宣布與交往多年的李晨分手後，曾傳出與金融業副總裁新歡郭岩峰情定終身，之後又被指與在香港做生意的內地富商在港跨年約會，不過冰冰未有承認戀情，更指自己2024年的願望是交男朋友。

晚裝被嘲似雞毛掃 日前在巴黎出席時尚活動的冰冰，不忘在社交網分享出席雜誌舉辦的晚宴之造型照，見她將頭髮全部向後梳，配上白色羽毛連身晚裝，打扮高貴，不少內地網民卻大彈：「禮服好像雞毛撢子！」又揶揄其打扮屬時裝車禍。