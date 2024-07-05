林峯邀周秀娜打入城寨 容祖兒自豪擁平板胸 集中焦點

容祖兒昨日以大Deep V裝亮相，自豪擁「平板胸」，認為有利於把注意力集中在時裝上，認真用心良苦！她表示之前與男團MIRROR成員呂爵安（Edan）合作愉快，下一步想跟更多新生代歌手合作，望擦出火花。

樂壇天后容祖兒（Joey）昨日聯同藝人林峯、周秀娜等現身銅鑼灣出席品牌活動，祖兒以Deep V裝登場成為焦點，她表示用了全世界最好的防走光膠紙，非常安全，亦滿意自己的平板身材，揚言就是喜歡身材不立體：「係平面設計，哈哈！着起時裝就唔會分散人注意力，可以集中欣賞時裝。」為準備本月13日起展開多場在澳門舉行的演唱會，祖兒完成活動後會閉關，養精蓄銳。由於演出與組合Twins的內地巡演撞期，所以她未能捧場，但已約定年底在英國相聚。提到被網民認錯是韓國女團BLACK PINK成員Jennie，祖兒反問：「係咪打錯字？可能大家都係J字，亂咁寫。」她表示喜歡Jennie但不覺似對方，笑言可做對方的表姐。

另外，祖兒指早前與Edan合作網上音樂節目，曾主動邀對方練歌：「我問佢有冇興趣一齊練，初時佢話忙，會自己練，最後都約到一齊練歌，第2日正式錄影。」對於新一代歌手，她對鄧凱文和AGA表示欣賞，期望有機會合作。

至於憑電影《九龍城寨之圍城》人氣再升的林峯，這兩個月經常出席不同活動，被指荷包脹，他笑言照顧小孩開支很大。《九》片港澳總票房突破1.1億元，尚差1千萬就登頂成為港產片之冠，有望破《毒舌大狀》票房紀錄，林峯稱電影全球累計票房過9億，已感開心，是超額完成，期待之後拍前傳和終章有更好成績。他又指同場的周秀娜好打得，提議她參演，周秀娜直言喜歡拍動作戲，認為身手可以鍛煉。提到早前拍電影《大分瓶》（暫名）疑要遷就MIRROR成員Anson Kong（AK）檔期而被迫通宵趕戲，她表示是早已安排，有感情戲需補拍，又指與AK感情戲激烈，拍到拗柴和周身痠痛。

沈月寫劇本攻幕後 同場還有「女神接班人」沈月，她表示自小看媽媽邱淑貞的電影長大，讚媽咪是全世界最靚的女神，又透露收過不少劇本，但家人擔心她拍戲辛苦全推掉。而她正撰寫一個關於AI的愛情科幻劇本，望向編劇方面發展。對於有人提議她選港姐，她笑言會當作讚美的說話。