朴星 夏日野餐晒南半球

韓國模特兒朴星前年參加男士雜誌舉辦的封面女郎大賽，成功吸納大批粉絲。她經常透過社交網分享性感靚相派福利，最近她公開其線上寫真集的照片，身穿白色喱士內衣的她大騷Big爆上圍和美臀，十分誘人！踏入炎炎夏日，她最近亦公開以暑假為主題的寫真，穿上紅色比堅尼盡晒南半球，邀請粉絲跟她一起去郊外野餐。