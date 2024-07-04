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朴星 夏日野餐晒南半球
韓國模特兒朴星前年參加男士雜誌舉辦的封面女郎大賽，成功吸納大批粉絲。她經常透過社交網分享性感靚相派福利，最近她公開其線上寫真集的照片，身穿白色喱士內衣的她大騷Big爆上圍和美臀，十分誘人！踏入炎炎夏日，她最近亦公開以暑假為主題的寫真，穿上紅色比堅尼盡晒南半球，邀請粉絲跟她一起去郊外野餐。
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