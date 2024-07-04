Travis匿貴賓區睇騷 茱莉亞踩場抽水 喪摸Taylor男友

美國流行天后Taylor Swift周日晚於愛爾蘭都柏林開騷，她的美式足球明星男友Travis Kelce在沒有通知女友下驚喜現身，不過就有在場粉絲不滿Travis被同樣在貴賓區的女星茱莉亞羅拔絲狂摸抽水。

Taylor開騷向來多明星捧場，周日的愛爾蘭騷就吸引一眾圈中人包括荷里活女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）等到來「朝聖」，她被現場觀眾影到不停與Travis吹水，期間她更用手搭住對方的膊頭及心口，相當親密。難怪她的舉止惹來Taylor粉絲睇唔過眼，拍片放上網聲討。有網民留言說：「佢（茱莉亞）竟然斗膽喺Taylor Swift嘅演唱會咁樣摸Travis個胸。」另外有粉絲表示：「唔好啦，茱莉亞唔好摸Travis心口，唔該！」更有人以「惡心」及「古怪」來形容「有夫之婦」茱莉亞的行為。不過也有粉絲認為茱莉亞的舉動只是友好，並沒有不妥，更有識「唇語」的粉絲看出當時茱莉亞是向Travis說：「我替你哋（Travis與Taylor）感到高興。」因此懷疑他與Taylor已經秘密訂婚。