Travis匿貴賓區睇騷 茱莉亞踩場抽水 喪摸Taylor男友
美國流行天后Taylor Swift周日晚於愛爾蘭都柏林開騷，她的美式足球明星男友Travis Kelce在沒有通知女友下驚喜現身，不過就有在場粉絲不滿Travis被同樣在貴賓區的女星茱莉亞羅拔絲狂摸抽水。
Taylor開騷向來多明星捧場，周日的愛爾蘭騷就吸引一眾圈中人包括荷里活女星茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）等到來「朝聖」，她被現場觀眾影到不停與Travis吹水，期間她更用手搭住對方的膊頭及心口，相當親密。難怪她的舉止惹來Taylor粉絲睇唔過眼，拍片放上網聲討。有網民留言說：「佢（茱莉亞）竟然斗膽喺Taylor Swift嘅演唱會咁樣摸Travis個胸。」另外有粉絲表示：「唔好啦，茱莉亞唔好摸Travis心口，唔該！」更有人以「惡心」及「古怪」來形容「有夫之婦」茱莉亞的行為。不過也有粉絲認為茱莉亞的舉動只是友好，並沒有不妥，更有識「唇語」的粉絲看出當時茱莉亞是向Travis說：「我替你哋（Travis與Taylor）感到高興。」因此懷疑他與Taylor已經秘密訂婚。
「死侍」惡搞舊碟封面
另一方面，之前一直盛傳Taylor將驚喜客串漫威（Marvel）超級英雄新作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），在片中飾演「死侍」的男星賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）一直未有回應。不過近日與「狼人」曉積文（Hugh Jackman）於上海宣傳新片時，賴恩突然於社交網公開「死侍」的背面照，與Taylor的舊碟封面極為相似之餘，又於貼文配上她的名曲《evermore》，令Taylor客串該片的傳聞進一步升溫。
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