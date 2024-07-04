慶祝歌迷會成立17年 鄧麗欣感觸眼濕濕：珍惜愛我嘅人

應承即將推新曲

在活動尾聲，Stephy感謝粉絲多年來的陪伴與支持，感動得哽咽說：「真係好開心！我只能夠用我嘅成績、我嘅努力報答大家，我相信我做到嘅。經歷咗咁多年，高高低低，我愈嚟愈懂得去珍惜愛我嘅人，你哋成日講無論任何事都會支持我、陪伴我，我愈嚟愈感受到，除咗家人，我真係諗唔到點解會有一個人無條件去支持一個人，但你哋做到，我真係好感動！我都會無條件地付出我嘅努力，今年內真係有新歌。大家期待我嘅電影、電視劇同新歌啦，用作品說話！」