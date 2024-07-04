慶祝歌迷會成立17年 鄧麗欣感觸眼濕濕：珍惜愛我嘅人
藝人鄧麗欣（Stephy）為慶祝歌迷會成立17周年，日前相約逾百歌迷一同慶祝，當日Stephy跟大家玩遊戲打成一片，又切蛋糕、大合照及互吐心聲，場面熱鬧感人。在傾談環節中，粉絲紛紛向偶像道出心聲，不少歌迷希望Stephy盡快開個唱及推出新歌，表示期待她的創作。
應承即將推新曲
在活動尾聲，Stephy感謝粉絲多年來的陪伴與支持，感動得哽咽說：「真係好開心！我只能夠用我嘅成績、我嘅努力報答大家，我相信我做到嘅。經歷咗咁多年，高高低低，我愈嚟愈懂得去珍惜愛我嘅人，你哋成日講無論任何事都會支持我、陪伴我，我愈嚟愈感受到，除咗家人，我真係諗唔到點解會有一個人無條件去支持一個人，但你哋做到，我真係好感動！我都會無條件地付出我嘅努力，今年內真係有新歌。大家期待我嘅電影、電視劇同新歌啦，用作品說話！」
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