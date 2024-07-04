中娛星動：與劉亦菲談情 只得兩集命 霍建華一不離二 瞓低有錢收

台灣演員霍建華近期可謂接二連三接演患重病的角色，被網民搞笑封為「絕症哥」，且羨慕他躺着演戲也能收到片酬，然而他夥拍劉亦菲扮演情侶拍劇，遭遇催淚卻又草草收場，令不少戲迷大感意難平。

霍建華夥拍劉亦菲演出剛播畢的內地劇《玫瑰的故事》，霍建華角色人設患有嚴重心臟病，但因抵受不住劉亦菲的吸引力，遂決定不顧一切墮入愛河，可惜最終仍敵不過命運的作弄，與摯愛陰陽相隔。而劉亦菲一直守在病床邊，令觀眾睇到心酸。

今次霍建華僅登場兩集便「離世」，教很多粉絲意難平，紛紛於網上留言，希望二人日後能夠再次合作。而最巧合的是，他於剛殺青的新劇《輕年》中，同樣扮演罹患絕症的角色。據悉《輕》片內他扮演一名突患腦瘤的上市公司副總裁，孑然一身準備平靜地迎接死亡之際，卻想在離世前解開年輕時的宿怨，且與舊日知交重拾友情，藉此帶出反思人生及珍惜的訊息。

被嘲「躺着賺大錢」 網民對於霍建華的「禍不單行」，忍不住開玩笑封他為「絕症哥」，打趣指他「躺着拍戲也能賺大錢」，且紛紛留言：「霍建華是找到自己的表演賽道了嗎？」、「絕症哥這個身份坐實了。」、「現在流行躺着拍戲嗎？」頓時成為熱話。