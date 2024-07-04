陳寶珠出埠慶祝嫌麻煩

粵劇名伶陳寶珠及梅雪詩（阿嗲）昨日出席慈善活動，呼籲各界支持照顧病患長者的家屬。提到明年是「七公主」結拜60周年，寶珠說：「冇咩構思慶祝，交由其他『公主』去安排，我係被動嘅，大家友情長達60年係珍貴又珍惜。」有指「五公主」薛家燕提議去旅行，寶珠嫌執行李太麻煩，還是覺得留港搞活動較好。