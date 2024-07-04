搞分化遭「中一生」杯葛 曹敏寶唔聽教 淪無綫棄將

前港姐冠軍曹敏莉的胞妹曹敏寶參加《中年好聲音》後，經常偕冠軍周吉佩及同屆參賽者龍婷、支嚳儀等出席活動而曝光率大增，不過，有傳她被緋聞拖累成無綫棄將，更因性格問題犯眾憎，遭「中一生」杯葛！

《中年好聲音》參賽者曹敏寶（Mable）曾與同屆的周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、支嚳儀及吳大強等經常聚會見面，關係如同家人，但最近有傳她遭集體杯葛，早前周吉佩、李佳及羅啟豪等10位「中一生」假麥花臣舉行演唱會，未見Mable捧場。

有傳已是人妻的Mable與同樣已婚的梁浩銓爆緋聞後，曾被無綫高層捉入房「照肺」，有知情人士表示：「好似兩個口供唔夾，高層就勒令佢哋低調，唔好再擺咁多嘢上網。」不過Mable疑為洗白，未有聽從公司建議，繼續在社交網分享一家四口的照片力證家庭幸福，因而引起無綫不滿，將她掟入「雪櫃」，不安排任何工作，亦不打算傾續約。

寄情家庭樂 至於Mable傳與周吉佩、支嚳儀、羅啟豪等反目的導火線，是她不聽「中一生」勸告要聽公司話，並有指她在高層面前曾擺「中一生」上枱，而其性格亦出事，有知情者說：「其實成班『中一生、二生』都好有愛，無論有冇贏比賽都互相尊重，不過比賽後，有人覺得Mable唔同咗，好鍾意話事，好似搞籃球隊咁啦，有位唔係咁高知名度嘅參賽者問佢攞件球衣啫，佢竟然唔畀人，反而有知名度嗰啲就冇問題，搞到好分化咁，所以籃球隊依家都冇再搞活動，亦少咗同Mable來往，呢幾個月搞聚會都冇叫佢嚟。」

對於被指與「中一生」友情不再，Mable日前受訪時承認近期少與戰友聯絡，但強調仍視他們為好朋友：「喺我心目中係非常愛佢哋，呢點已經足夠。（佢哋疏遠你？）呢方面要低調一排，友情係一輩子，人生嘅嘢永遠唔知邊個係過客，邊個係留守到最後嘅朋友。（為友情傷心？）有少少，OK啦。（想方法補救吓？）要講都講過。」她否認被無綫「照肺」，並指會等公司安排工作，而未有新工作的日子，她繼續享受家庭樂，上載一家四口去日本度假的旅遊照。

至於周吉佩昨日受訪時承認與Mable少聯絡：「因為我最近好忙。（係咪杯葛佢？）冇留意呢件事。」支嚳儀則避談事件，只表示完成演唱會後，即興偕家人去大阪旅行。