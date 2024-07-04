為演唱會做足準備 Ian新歌訴孤獨 與許恩怡再譜虐戀

男團MIRROR成員Ian近日推出新歌MV，第3度邀請許恩怡任女主角，兩人再結情緣譜寫虐心之戀；而隊友Edan正參與香港十大奇案之一的紙盒藏屍案翻拍電影，但案中主角傳另有其人。

Ian（陳卓賢）將於本月19日起假亞博連開7場演唱會，並在前晚推出新歌《以孤獨命名》的MV。此曲將第3度邀請柏安妮女兒許恩怡擔任MV女主角，講述情侶分手後重遊舊地，尋找過去的足迹及甜蜜時光。Ian說：「今年嘅故事第一章《Lost at first sight》形容大家一見鍾情，第二章《Thank You Postman》大家身在異地，但依然有同一顆心去維持好呢段關係，嚟到第三章關係開始出現問題，由兩個人本身好一體變番兩個個體嘅孤獨內容。」過去Ian慣用鋼琴創作，但今次他選用了結他，以表達原有demo的孤獨感。

談及個唱在即，Ian表示團隊已到最後準備階段，一切順利，直言感到時間飛逝，又希望粉絲不帶任何前設，以放鬆的心情入場。

Edan新片挑戰自我 另外，其隊友Edan（呂爵安）正趕拍有關紙盒藏屍案的電影，昨日網上流出疑其新片造型的照片，見他齊陰加駁長髮，身穿藍色恤衫及白色吊帶褲在街頭拍攝。他早前曾透露將開拍一部背景並非現代，角色有不少內心戲的新片，更透過經理人回覆：「同翁子光監製合作，對自己嚟講係一個大挑戰，好期待成品。」而片中的歐陽炳強一角，有傳由內地影帝張頌文飾演，有份出演的譚耀文受訪時表示：「好榮幸同舊拍檔翁子光導演合作，個劇本啟發來自70年代嘅跑馬地『紙盒藏屍案』，但有唔少新元素同角度，演員配搭依家尚喺保密階段，但同早兩日嘅報道有啲出入。」