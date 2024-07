為演唱會做足準備 Ian新歌訴孤獨 與許恩怡再譜虐戀

Ian(陳卓賢)將於本月19日起假亞博連開7場演唱會,並在前晚推出新歌《以孤獨命名》的MV。此曲將第3度邀請柏安妮女兒許恩怡擔任MV女主角,講述情侶分手後重遊舊地,尋找過去的足迹及甜蜜時光。Ian說:「今年嘅故事第一章《Lost at first sight》形容大家一見鍾情,第二章《Thank You Postman》大家身在異地,但依然有同一顆心去維持好呢段關係,嚟到第三章關係開始出現問題,由兩個人本身好一體變番兩個個體嘅孤獨內容。」過去Ian慣用鋼琴創作,但今次他選用了結他,以表達原有demo的孤獨感。