娛圈單打：條數唔清唔楚 鏡仔是非多多

鏡仔是非多多多！繼MIRROR下弦Frankie食女食出禍，偕女友避走泰國後，上弦Edan又傳出爭議！之不過，Edan係無辜的！皆因有問題是其後援會。後援會被「爵屎」投訴千萬會費「不知所終」，傳出第三度解散。由於後援會乃粉絲自組，會務就連Edan都無從插手。

呢個後援會都算「經典」，組完散，散完組，組完再散，散完唔知會唔會又再組，兒戲過玩泥沙！嗱，第一次解散，係因為有爵屎投訴Admin以「白卡」形容其他粉絲，兼操縱門票自肥；第二次解散，就因為有上一任Admin成員翻閹做Admin，惹起爵屎不滿。到咗今次，更涉及千萬會費失蹤指控，同埋付錢買應援物後收唔到貨，真係好澩嫪！

Edan都好激心，曾經呼籲粉絲團結，又諗過可否由自己成立後援會，但難於操作而作罷。家陣又有是非傳出，Edan方面就話了解中。其實，粉絲愛偶像之心人皆有之，而應援活動又確係需要組織執行，大家互相體諒就最理想。奈何現實往往很骨感，一牽涉錢銀，仲要咁大條數，引起垂涎絕對不足為奇。

撇開爵屎之間的爭執不談，Edan近排事業發展十分順遂，既同樂壇天后容祖兒首度合唱，又傳出將會接拍新片，扮演轟動一時的跑馬地紙盒藏屍案主角歐陽炳強。歐陽炳強兩年前病歿的消息剛曝光不久，生前堅稱無辜，若Edan落實接拍，肯定係一大突破。

一句到尾，作為12子中最精靈一員，Edan事業發展應可更上層樓，但若然粉絲唔生性，隨時窒礙偶像聲勢。